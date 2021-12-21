В Тобольске в банном комплексе возник пожар

Сообщение о пожаре в банном комплексе по адресу: Тобольск, Школьный проезд 21А диспетчеры приняли в 8:03. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение отдельно стоящего, одноэтажного здания мансардного типа размером 10 на 15 метров.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разборке и проливке конструкций здания.
Площадь пожара составила порядка 200 кв. метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
На месте продолжают работать 5 единиц техники, 17 сотрудников подразделений 8- го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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