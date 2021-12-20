Жительница Заводоуковска отсудила у больницы 800 тысяч рублей за смерть сына

Заводоуковский районный суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда местной жительницы к Областной больнице № 12, где ее сыну некачественно оказали помощь и он умер, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Судом установлено, что в декабре 2019 года 19-летний юноша поступил в лечебное учреждение после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой. "Неправильно установленный диагноз повлек неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий. При этом указанные дефекты отсрочили начало лечения травмы головы, чем способствовали её беспрепятственному течению и прогрессу осложнений. Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы" - говорится в сообщении пресс-службы.

С учреждения здравоохранения в пользу истца судом взыскано 800 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.