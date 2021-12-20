Полиция Тюмени задержала похитителей терминала оплаты сотовой связи

Полиция Тюмени задержала двух 18-летних молодых людей по подозрению в краже терминала оплаты сотовой связи, взломе аппарата по продаже питьевой воды и кражи из них более 52 тысяч рублей.

В гаражном кооперативе на Мысу сотрудники полиции нашли повреждённый терминал оплаты сотовой связи, выяснилось, что ранее он стоял в фойе магазина на улице Тимофея Чаркова. По камерам наблюдения установили причастных к преступлению. Ими оказались двое 18-летних местных жителей, один из них уже был ранее судим, На видеозаписи видно, как демонтированный аппарат сообщники грузят в "Ладу". На окраине города приятели аппарат вскрыли и забрали из него 48 тысяч рублей.

Молодых людей задержали. В отделе полиции они признались в содеянном, пояснив, что деньги нужны были на развлечения и чтобы выкупить личные вещи из ломбарда. По факту кражи следственным отделом ОП №2 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, в этот же день на улице Малиновского они монтировкой сломали монетоприёмник автомата по продаже питьевой воды и похитили из него 4 500 рублей. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.