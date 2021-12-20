Тюменская таможня изъяла 40 тонн масла, отправленного из Казахстана и Киргизии в Татарстан и Новосибирск

09:59 20 декабря 2021
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Фото - пресс-службаТюменской таможни

Тюменские таможенники вблизи российско-казахстанской границы задержали грузовики с  39,4 тонны сливочного масла из-за нарушения маркировки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Странами отправления товара в документах указаны Казахстан и Киргизия, груз везли в Татарстан и Новосибирскую область. О возможном нарушении законодательства в таможню сообщили из Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

"Груженные фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы. В ходе досмотра грузовых отсеков двух транспортных средств таможенники обнаружили более 1000 мест крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix - кодами. Груз весом 39,4 тонны оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже", - говорится в сообщении пресс-службы таможни.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора привлекли перевозчиков к административной ответственности по ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им грозят крупные штрафы.

В 2021 году это крупнейшая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная таможенниками в Уральском федеральном округе.

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