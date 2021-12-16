Полиция задержала тюменца по подозрению в незаконной идентификации сотни электронных кошельков

13:00 16 декабря 2021
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Работник одного из салонов сотовой связи незаконно идентифицирует электронные кошельки. Когда сотрудники отдела "К" УМВД России по Тюменской области проверили сведения об этом и доставили мужчину в отдел для дальнейшего разбирательства, он признался в содеянном и рассказал, что в силу должностных обязанностей имел доступ к системе, посредством которой производится проверка платёжного носителя, сообщили в облполиции.

По закону, чтобы получить возможность пользоваться таким кошельком, гражданин должен лично прийти в салон сотовой связи с паспортом, так как необходимо указывать личные данные. Это делается для того, чтобы платёжная система не использовалась в незаконной деятельности (например, для перевода денег мошенническим путем).

Подозреваемый предлагал "клиентам" за вознаграждение в размере около тысячи рублей обойти установленную законом схему. Желающие высылали ему в мессенджер данные кошелька. Получив оплату услуги на свою карту, он проводил незаконную идентификацию. В общей сложности установлена причастность подозреваемого более чем к ста эпизодам противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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