Суд приговорил посредника в передаче взяток экс-главе ГИБДД по Тюменской области к 4 годам тюрьмы

Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор в отношении Низомжона Турсунова, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст. 291.1 УК РФ). С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил Турсунову наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

43-летний предприниматель из Тюменского района обвинялся в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину, Дело было рассмотрено в особом порядке, так как мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором.

Следствию и суду удалось установить, что летом 2020 года предприниматель строил беседку и навес во дворе дома начальника УГИБДД Тюменской области. К выполнению работ он привлек своих знакомых. Оплата части работ производилась за счет взяток. "Начальник регионального управления ГИБДД давал незаконные указания своим подчиненным о выставлении положительных отметок при приеме теоретического и практических экзаменов на получение водительских удостоверений 6 лицам, за которых просил предприниматель. Указанные граждане передавали взятки в размере от 35 тыс. до 60 тыс. рублей фигуранту данного дела, которые тот направлял на оплату выполненных работ. Всего они передали 315 тыс. рублей", - сообщили в прокуратуре.

В целом экс-начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области обвиняется в совершении 4 эпизодов получения через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе, а также в 9 эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя. Обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 3,7 млн рублей. Допрошено свыше 50 человек. Проведены обыски в его жилище, а также в служебном кабинете. Изъята и изучена вся документация, связанная с незаконной выдачей водительских удостоверений взяткодателям, сообщало ранее СУ СК по Тюменской области.