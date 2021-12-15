Три человека погибли в легковом автомобиле при столкновении с фурой в Уватском районе

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем с полуприцепом Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легкового автомобиля - мужчины 28, 31 и 36 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Обстоятельства выясняются, сообщили в Госавтоинспекции региона.