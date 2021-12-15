Три человека погибли в легковом автомобиле при столкновении с фурой в Уватском районе

09:29 15 декабря 2021
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На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где  столкнулась  с грузовым автомобилем с полуприцепом Mercedes-Benz.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров легкового автомобиля  - мужчины 28, 31 и 36 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Обстоятельства выясняются, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , федеральная трасса
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