Три человека погибли в легковом автомобиле при столкновении с фурой в Уватском районе

На федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем с полуприцепом Mercedes-Benz.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров легкового автомобиля - мужчины 28, 31 и 36 лет от полученных травм скончались на месте происшествия. Обстоятельства выясняются, сообщили в Госавтоинспекции региона.
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