В Тюмени огласили приговор медсестре по делу о фальсификации сведений о вакцинации против коронавируса

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней медсестры, которая, работая в ОКБ-2, за плату внесла в специальный регистр вакцинированных против коронавируса ложные сведения о прививках без фактического их выполнения, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

С 11 июня по 2 августа 2021 года женщина, являясь медсестрой областной клинической больницы №2, за вознаграждение в сумме 23 000 рублей, вносила в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении гражданами вакцинации от сovid-19 без фактического её проведения.

Подсудимая в судебном заседании вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд признал медсестру виновной в искажении информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей и согласно ч. 1 ст. 237 УК РФ), и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства.

Известно, что в ОКБ-2 медсестра больше не работает - она трудоустроилась в частную клинику.