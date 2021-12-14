Суд отправил дальнобойщика в колонию на шесть лет за ДТП, в котором погибла многодетная семья

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Исетский районный суд Тюменской области приговорил к шести годам колонии поселения и выплате 3,5 млн рублей морального вреда 52-летнего жителя Магнитогорска, он обвинялся в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, вечером 4 января 2020 года мужчина двигался на грузовом седельном тягаче DAF ХF95, у которого была разгерметизирована тормозная система причем со скоростью, не обеспечивавшей контроль над транспортом. На 103 км автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе тягач вынесло на встречную полосу - произошло столкновение с кроссовером Lada XRAY, в котором семья из 5 человек возвращалась от родственников из Челябинской области домой в Тобольск. Водитель легковой машины, его супруга и трое их сыновей в возрасте 3, 11 и 12 лет получили травмы, не совместимые с жизнью.

"Суд назначил Кудрякову 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, и на 3 года лишил права управления транспортными средствами", - сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кроме того, суд удовлетворил заявленный иск брата погибшей женщины о взыскании с осужденного более 3,7 млн рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на погребение.