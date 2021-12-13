В Тюмени возбудили уголовное дело в связи со смертью девочки в Доме ребёнка

Следователи завели уголовное дело по факту смерти младенца в Тюменском специализированном доме ребенка.
Тело трехмесячной девочки без признаков насильственной смерти было обнаружено утром 12 декабря. Предварительно, причиной трагедии стал синдром внезапной детской смерти. "При этом данные, свидетельствующие о том, что ребенок захлебнулся рвотными массами, а также продуктами питания, исключаются".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников специализированного учреждения", - сообщает пресс-служба регионального СУСК.
Следователи СКР продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Проведен осмотр тела ребенка и места происшествия, допрошены сотрудники указанного учреждения. Изъята вся необходимая медицинская документация.
Следствие даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц указанного учреждения, подчеркнули в СУСК.
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