СК и прокуратура организовали проверки в Доме ребенка, где умерла девочка

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал в Тюменском специализированном доме ребенка проверку по факту гибели трехмесячной девочки.

Трагедия произошла 12 декабря. Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. "По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Процессуальную проверку по факту гибели ребенка проводит территориальный отдел СУ СК России по Тюменской области.