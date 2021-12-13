СК и прокуратура организовали проверки в Доме ребенка, где умерла девочка

16:10 13 декабря 2021
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Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал в Тюменском специализированном доме ребенка проверку по факту гибели трехмесячной девочки. 

Трагедия произошла 12 декабря. Владислав Московских поручил прокурору Калининского  округа Тюмени провести проверку,  выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей. "По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Процессуальную проверку по факту гибели ребенка проводит территориальный отдел СУ СК России по Тюменской области. 

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