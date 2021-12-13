Тело женщины на обочине дороги нашли в тюменском селе

09:50 13 декабря 2021
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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, случившегося 12 декабря ночью в селе Успенка в Тюменском районе. Здесь водитель такси обнаружил тело женщины на обочине дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Автоинспекторы выяснили, что погибшей 37 лет. По предварительным данным, она была сбита автомобилем "УАЗ", водитель скрылся с места наезда на женщину, ...автомобилем управлял 18-летний подросток, не имеющий права управления транспортом. Автомобиль установлен с помощью камер наблюдения", - говорится в сообщении. 

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