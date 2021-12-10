Руководителя и главного бухгалтера сети автозаправок в Тюмени обвиняют в уклонении от уплаты 95 млн рублей налога

В Тюменской области перед судом предстанут руководитель и главный бухгалтер тюменской сети автозаправок топливной компании "Кондор-2", обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 95 миллионов рублей. СУСК по Тюменской области собрана достаточная доказательственная база по делу, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ), пособничестве в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере (ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемые, с целью уклонения от уплаты налогов реализовали схему дробления бизнеса. Через шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, они торговали топливом, руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера осуществлял общее руководство деятельности участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС. Это позволило организации минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн рублей.

Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн рублей.