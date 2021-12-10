На федеральной трассе в Уватском районе погиб водитель внедорожника из Сургута

Фото - ГИБДД Тюменской области

ДТП с участие трех транспортных средств, в котором погиб водитель Toyota Land Cruiser, произошло в четверг в восьмом часу вечера на 453-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, столкнулся с большегрузом MAN, прицеп от внедорожника оторвало и отбросило на рейсовый автобус ПАЗ, ехавший без пассажиров.

Водитель внедорожника, 54-летний житель Сургута, погиб, его 31-летний сын с травмами доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Госавтоинспекции отмечают, что в декабре дорожные аварии на федеральных автодорогах участились. За последние несколько дней это уже третий случай, когда легковой автомобиль на встречной полосе сталкивается с фурой, погибли семь человек. ГИБДД рекомендует взвешенно подходить к выбору скорости и совершению опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу.