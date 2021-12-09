Две женщины погибли на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск при столкновении Kia Cerato с двумя фурами

В ДТП на федеральной трассе в Тобольском районе сегодня погибли водитель такси и пассажирка. Ехавшая с ними 14-летняя девочка, которою родители отправили из Тюмени в Тобольск, с травмами госпитализирована, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, автомобиль "Киа Церато" при обгоне выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом "Мерседес". После этого "Киа" отбросило назад, на свою полосу, где автомобиль столкнулся с большегрузом "ДАФ", - говорится в сообщении.

Установлено, что погибшие были 50-летними жительницами Тобольска. Обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге идет без ограничений.