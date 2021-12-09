Прокуратура рассказала о среднем размере выявленных взяток в Тюменской области в 2021 году

За десять месяцев 2021 года по материалам прокурорских проверок в Тюменской области возбуждено 19 уголовных дел о преступлениях коррупционного характера. В целом с начала года в регионе зарегистрировано 435 коррупционных преступлений, в том числе 321 тяжких и особо тяжких, сообщается в Telegmam-канале обпрокуратуры.

Отмечается, что по коррупционным преступлениям в этом году наблюдается рост на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда их было выявлено 399, число выявленных тяжких и особо тяжких коррупционных деяний возросло на 17%, в 2020 году за десять месяцев было выявлено 274 преступления.

"Увеличение выявленных преступлений связано с активной работой правоохранительных органов. Если обратиться к статистике, то 219 - это получение, дача взяток, в том числе мелких, и посредничество во взяточничестве, 84 пришлось на мошенничество, присвоение и растрату с использованием служебного положения, 33 – на злоупотребление должностными полномочиями и служебные подлоги, 98 – на коммерческие подкупы, а один – на легализацию преступных доходов", - пояснил прокурор области Владислав Московских.

При этом доля мелких взяток, не превышающих 10 тысяч рублей, в общей массе коррупционных преступлений составила 8% против 19% процентов в аналогичном периоде прошлого года. Правоохранительные органы сделали акцент на выявление значимых деяний коррупционной направленности. "По данным статистики, средний размер взятки в регионе по выявленным преступлениям составляет 159 тыс. рублей", - сообщается в Telegmam-канале обпрокуратуры.

О коррупционных преступлениях можно сообщать в органы следственного комитета, внутренних дел и РУФСБ России по Тюменской области.