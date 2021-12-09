В Тюмени при тушении пожара в доме обнаружили тела четырех человек

Тела трех мужчин и одной женщины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили сегодня при тушении пожара двухэтажного деревянного барака по улице Изумрудной в городе Тюмени. В настоящее время личности погибших устанавливаются, следователи ведут доследственную проверку, сообщили в СУСК по Тюменской области.

"Следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Среди версий произошедшей трагедии - неосторожное обращение с огнем", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт в 02:48, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение квартиры на первом этаже. В 03:13 пожар был локализован, в 04:15 ликвидирован.

Огнем повреждена квартира на площади 60 кв.м. Всего в тушении пожара от МЧС задействовано 29 человек и 9 единиц техники.