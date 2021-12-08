CК завело дело о мошенничестве на содержании городских дорог

В Тюменской области задержан директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени по подозрению в хищении бюджетных денежных средств на сумму около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
По данным следствия, директор департамента в феврале 2020 и в феврале 2021 года в сговоре с подчиненным, своей родственницей, а также с директором коммерческой организации " совершил хищение бюджетных денежных средств в размере около 5 миллионов рублей, выделенных в рамках двух муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и уборке автомобильных дорог в городе"
"Подозреваемые задержаны в результате оперативной разработки подразделения РУФСБ России по Тюменской области совместно со Следственным комитетом России. Следователями СКР проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз", - говорится в сообщении СУСК.
Следствием проводится необходимый комплекс действий по установлению обстоятельств преступлений и выявлению новых эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовного дела и иных лиц, возможно причастных к совершению указанных преступлений.
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