В Тюмени изъяли землю и здание у запрещенной в РФ экстремистской организации

Суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, заключенный между местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы" в Сургуте и религиозным объединением "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) о безвозмездной передаче крупного земельного участка и нежилого здания по улице 30 лет Победы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Ленинский районный суд Тюмени прекратил право собственности местной религиозной организации Сургуте и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Земля и строение переданы в собственность Российской Федерации. Иеговисты обжаловали решение Верховного Суда, но безрезультатно, отметили в пресс-службе.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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