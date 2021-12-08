В Тюмени изъяли землю и здание у запрещенной в РФ экстремистской организации

Суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 года, заключенный между местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы" в Сургуте и религиозным объединением "Свидетелей Иеговы"* (запрещенная в РФ экстремистская организация) о безвозмездной передаче крупного земельного участка и нежилого здания по улице 30 лет Победы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени прекратил право собственности местной религиозной организации Сургуте и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Земля и строение переданы в собственность Российской Федерации. Иеговисты обжаловали решение Верховного Суда, но безрезультатно, отметили в пресс-службе.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.