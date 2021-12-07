Жительница тюменского села устроила пьяный дебош в поликлинике

Сотрудникам поликлиники в Голышманово 19 ноября не удалось урезонить неадекватную посетительницу и они вызвали наряд полиции. Оказалось, что матерившаяся и нарушавшая общественный порядок 36-летняя Анна была пьяна.

Полиции Анна тоже не испугалась и требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия проигнорировала, поэтому на дебоширку составили административный протокол по ч. 2 ст. ст. 20.1 КоАП РФ и передели материалы дела в суд.

В судебном заседании протрезвевшая Анна свою вину признала, но штраф ей заплатить-таки придется. "При назначении наказания Голышмановский районный суд учел смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и назначил женщине наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей", - сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.