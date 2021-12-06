Более тысячи жителям Тюмени и района потребовалась в выходные скорая помощь

За минувшие выходные, с 4 по 5 декабря, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1067 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 594 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 470 пациентов, сообщает региональный депздрав.

"За этот период в круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 2 821 вызов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д. Врачи оперативного отдела проконсультировали 211 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады", - приводят статистику обращений к медикам за два дня в депздраве.