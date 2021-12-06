Тюменские таможенники сдали в утилизацию более 76 тысяч пачек табака

Тюменские таможенники исполнили решение суда и передали на уничтожение 76 тысяч пачек табачных изделий иностранного производства без акцизных марок в Межрегиональное территориальное Управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО. Ранее тюменец был оштрафован на сумму 350 тысяч рублей с конфискацией предмета преступления по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму 22 млн рублей с учетом пеней.

Незаконный ввоз в страну 4 тонн табачной смеси для кальянов установлен Тюменской таможней в июне прошлого года. Расследованием установлено, что товар ввезен из Турции, Иордании, Египта, США и Объединенных Арабских Эмиратов.

Нелегальный табак, стоимостью 12 млн рублей стал предметом преступления в деле по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере". Обвинительным приговор по делу стал первым в России.