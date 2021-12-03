Прокуратура помогла ветерану труда получить компенсацию по газификации дома

На прием к прокурору Тюменской области Владиславу Московских обратилась ветеран труда из деревни Епанчина Тобольского района по вопросу газификации жилого дома.

Установлено, что в ноябре 2021 года дом заявительницы был бесплатно подключен к сетям газораспределения. А стоимость строительных и монтажных работ, включая проектирование и монтаж внутридомового газопровода, газового оборудования, составила 60 тыс. рублей.

В соответствии с региональным законодательством ветераны труда имеют право на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования. Размер возмещения составляет 60 тыс. рублей.

По поручению прокуратуры области Тобольская межрайонная прокуратура оказала правовую помощь пожилой женщине в оформлении указанной меры социальной поддержки. В итоге денежные средства в размере 60 тыс. рублей были перечислены на ее счет.