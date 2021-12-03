Пьяного тюменца задержали в аэропорту "Кольцово" за мат и плевки в пассажиров

В Екатеринбурге привлекли к административной ответственности тюменца, который пьяным на борту самолета устроил дебош: нецензурно выражался, плевался в пассажиров и пытался сломать перегородку в салоне, сообщили в ураслькой транспортной прокуратуре.

" Вечером 2 декабря в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейса "Шарм Эль Шейх – Екатеринбург" требуется наряд полиции.

По прибытии на место транспортными полицейскими был установлен житель Тюмени, 1971 года рождения, который, согласно акту командира воздушного судна, во время полета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не

выполнял законные требования экипажа... Правонарушитель был доставлен в дежурную часть, затем в медицинское

учреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя". - говорится в собщении.

В отношении пьяного дебошира составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 11.17 КоАП РФ.