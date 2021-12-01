Водитель Volkswagen Tiguan сбила насмерть пешехода на дороге в аэропорт

Перебегавшего дорогу пешеход сбит в среду вечером на 1-м километре автодороги Тюмень-Аэропорт "Рощино". По словам водителя, человек перебегал дорогу по переходу, сообщает Госавтоинспекция.

"Автомобилем "Фольксваген Тигуан", за рулем которого была 50-летняя тюменка, сбит мужчина, он скончался на месте ДТП. Личность погибшего устанавливается. По словам водителя, он перебегал дорогу по переходу", - говорится в сообщении.

В ГИБДД предполагают, что мужчина мог работать на стройке, расположенной неподалеку. Обстоятельства ДТП выясняются.