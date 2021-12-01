Прокуратура передала в суд дело о пьяном ДТП в Тюмени с участием пяти автомобилей

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Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело о ДТП, которое произошло на "Стреле" в конце августа, когда пьяный водитель на BMW X5 столкнулся с попутным автомобилем, выехал на встречную полосу и "собрал" еще три машины, одни из которых загорелась от удара.

Виновников ДТП признан . Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения.

Из материалов уголовного дела следует, что днем 29 августа пьяный 37-летний житель Тюменского района, управляя BMW X5, "потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris, который перевернулся на крышу. После этого BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Один из них загорелся. В результате массового ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью, а еще один - вред здоровью средней тяжести".

Водитель BMW признал вину в ДТП. Дело рассмотрит Калининский районный суд. Санкция ч. 2 ст.264 УК РФ предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, отметили в облпрокуратуре.