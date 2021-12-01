На трассе в Тобольском районе в столкновении грузовиков погиб пассажир

14:01 01 декабря 2021
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Рано утром 1 декабря водитель КамАЗа на 269 километре федеральной автодороги в Тобольском районе выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Bongo. В результате ДТП один человек погиб, двое травмированы, сообщает тобольская госавтоинспекция.

"По предварительным данным, 57-летний  водитель, управляя автомобилем КДМ КАМАЗ 6520, двигаясь со стороны г. Тобольска, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Bongo под управлением 28-летнего водителя. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля Kia Bongo от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель и второй 28-летний пассажир получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. 

Травмированные доставлены в ОБ №3 Тобольска, им оказывается медпомощь, обстоятельства ДТП  выясняются.

Ранее сообщалось, что на трассах в регионе гололед, водителям рекомендовано воздержаться от поездок. 

Теги: ГИБДД , ДТП , Тобольский район
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