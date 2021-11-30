Детсад Ялуторовска выплатит 80 тысяч рублей за травму воспитанника

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Ялуторовский районный суд по иску прокурора решил взыскать с детсада №10 Ялуторовска в пользу воспитанника 80 тысяч рублей, получившего травму на прогулке.

Инцидент произошел 2 июня. Дети играли на территории детсада. Семилетний мальчик забежал за веранду, упал и его нога оказалась под забором из металлосайдинга. Вынимая ногу, мальчик порезал ахиллово сухожие. По заключению экспертов это средней тяжести вред здоровью.

Согласно законодательству образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, поэтому мать ребёнка обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать с детсада моральный вред. Прокуратура передала иск в суд, а он положительно рассмотрел дело. Кроме того, по представлению прокуратуры приняты меры по обеспечению безопасности детей, сообщили в пресс-службе ведомства.