Сотрудника СК, сбившего насмерть двух человек в Тюмени, уволили из органов

Обвиняемый в совершении ДТП сотрудник СК, в котором погибли двое рабочих дорожной службы, уволен из органов со вчерашнего дня. об этом он сообщил в Ленинском районном суде при рассмотрении вопроса об избрании ему меры пресечения.

В ночь на 24 ноября на улице Федюнинского в Тюмени пьяный сотрудник СК на BMWсбид двух рабочих дорожной службы, они погибли на месте. В СУСК заявили, что сотрудник будет уволен из органов, а следствие будет настаивать на его аресте.