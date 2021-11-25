Прокуратура: уровень преступности в Тюменской области снизился на 2,7 %

С января по октябрь 2021 года уровень преступности в Тюменской области снизился на 2,7%. Этому способствовала последовательная реализация комплексной программы по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, координация усилий прокуратуры, правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления способствовала снижению преступлений в Тюменской области по итогам 10 месяцев 2021 года, считают в в облпрокуратуре.

Согласно статистическим данным, на территории области зарегистрировано 20 588 криминальных посягательств, что на 2,7% (или на 566 преступлений) меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Снижение преступности зафиксировано в 16 территориях области, в том числе в Тюмени на 0,9%.

В целом в регионе на 1,3% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 25,3% - убийств, на 18,2% - разбоев, на 7,7% - причинений тяжкого вреда здоровью, на 2,7% - краж чужого имущества.

На 18,9% снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 68,9% - в состоянии наркотического опьянения. На 11,7% сократилась преступность в общественных местах, на 7,5% меньше преступлений совершено на бытовой почве.

Зарегистрировано 4207 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. За десять месяцев прошлого года их было 4642.