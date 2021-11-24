Сотрудник СК, сбивший насмерть двух дорожных рабочих, будет уволен по отрицательным мотивам

Сотрудника СУСК по Тюменской области, который пьяным сел за руль и на улице Федюнинского сбил насмерть двух дорожных рабочих, уволят с работы по отрицательным мотивам, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.



По данным следствия, в ночь с 23 на 24 ноября 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем, на путепроводе ул. Федюнинского города Тюмени допустил наезд на двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об увольнении данного сотрудника СК России по отрицательным мотивам", - говорится в официальном сообщении.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Так, проведен осмотр места происшествия, автомобиля с участием специалиста, зафиксированы повреждения, изъяты следы и предметы преступления, имеющие значение для расследования, допрошены свидетели и очевидцы, назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения.

"В рамках расследования уголовного дела следствие намерено установить все обстоятельства этого ДТП и привлечь виновника аварии, невзирая на его должность, звание и принадлежность к ведомству, к уголовной ответственности по всей строгости закона", - отметили в ведомстве.