Двое дорожных рабочих погибли в Тюмени ночью под колесами BMW

Две мужчин 61 и 30-35 лет находились на дороге вне пешеходного перехода, когда их сбил в 23:00 BMW, рабочие погибли на месте происшествия, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

ДПТ произошло в понедельник на объездной дороге в районе дома №54 по улице Федюнинского, 54, когда дорожные рабочие на дороге выполняли работы и находились вне пешеходного перехода. Водитель BMW, по предварительным данным, был нетрезв, пояснили происшествие в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В сети появилась информация, что виновником ДТП является сотрудник СК, в пресс-службе следкома информацию подтвердили, отметили, что заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ.