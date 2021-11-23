В Винзилях по требованию прокуратуры снесли 15 домов

Прокуратура Тюменского района Тюменской области проверила исполнение администрацией Винзилинского муниципального образования законодательства в сфере ЖКХ и установила, что администрация расселила ветхие дома, но мер к их сносу не приняла.

Установлено, что на территории муниципального образования было 15 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Жильцы из данных домов переселены, однако дома остались и представляли опасность для окружающих

"Прокуратура района в адрес главы муниципального образования внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения администрацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В настоящее время аварийные дома снесены", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.