В Винзилях по требованию прокуратуры снесли 15 домов

Прокуратура Тюменского района Тюменской области проверила исполнение администрацией Винзилинского муниципального образования законодательства в сфере ЖКХ и установила, что администрация расселила ветхие дома, но мер к их сносу не приняла.
Установлено, что на территории муниципального образования было 15 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Жильцы из данных домов переселены, однако дома остались и представляли опасность для окружающих
"Прокуратура района в адрес главы муниципального образования внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения администрацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ. В настоящее время аварийные дома снесены", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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