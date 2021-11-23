Суд лишил отца и мать погибшей 8-летней девочки родительских прав на остальных детей

Ленинский районный суд Тюмени лишил Сергея и Гузель Муравьевых родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери. С иском о лишении родительских прав летом 2021 года обратилось Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района.

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании с участием работника прокуратуры. В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей. "Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов", - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В департаменте соцразвития пояснили, что стороны дела имеют право обратиться в суд с апелляцией, до вступления решения в законную силу дети будут проживать в реабилитационном центре "Семья".

8-летняя дочь Муравьевых потерялась в конце июня этого года. Несмотря на активные поиски, девочку найти не удалось. В августе ее тело было обнаружено на берегу водоема. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряжённом с изнасилованием. Подозреваемый 40-летний Виталий Бережной, проживавший в одном из соседних домов, арестован.