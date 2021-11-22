Тюменский суд приступил к рассмотрению материалов дела взятках экс-главы регионального ГИБДД

Ленинский районный суд Тюмени продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Селюнина, которого обвинят в четырех эпизодах получения взятки в значительном размере и в девяти эпизодах получения должностным лицом взятки за незаконные действия /бездействия (ч.2 и ч.3 ст. 290 УК РФ).

Следствие по делу закончилось в октябре, 1 ноября состоялось первое судебное заседание, на котором было оглашено обвинительное заключение и продлен до апреля 2022 года арест.

Сегодня началось изучение первых трех томов. Сторона обвинения зачитала показание свидетелей и соучастников, информацию о проведенных осмотрах приемной и кабинета бывшего начальника, его дома и так далее. НА заседании присутствовали два адвоката и сам подсудимый.