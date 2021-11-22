Двух подростков приговорили к исправительным работам за угон мотоцикла и кражу петард

Бердюжский районный суд приговорил двух 16-летних юношей к ста часам исправительных работ: один из них пытался угнать сломанный мотоцикл из ограды местной жительницы, затем, уже вдвоем, они украли из магазина петарды и салюты.

"По совокупности совершенных преступлений, суд приговорил каждого к 100 часам исправительных работ. Суд взыскал с них солидарно в пользу потерпевшей более 25 000 рублей в качестве возмещения материального ущерба и отказал в компенсации морального вреда. В случае отсутствия у них доходов и иного имущества для возмещения причиненного вреда, суд в равных долях обязал их законных представителей возместить причиненный ущерб", - сообщает .

Из материалов уголовного дела следует, что ночью 20 августа один из юношей забрался в ограду дома по улице Набережной в Бердюжье, выкатил чужой мотоцикл из ограды. Когда двигатель завести не удалось, он откатил мотоцикл к дому по улице Первомайской и там его бросил. А около 23 часов 5 сентября уже с приятелем они взломали дверные рольставни магазина "Elena Flowers" и вынесли из него петард, римских свечей, салютов и флагов России на 38 тысяч рублей. Полицейским не составило большого труда вычислить и задержать юных воришек, каждый вечер устраивавших фейерверки, отмечают в суде.