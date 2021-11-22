Тобольский суд отправил автоледи в колонию-поселение на три года за сбитого пешехода

В августе 2020 года пьяная жительница села Байкалово Тобольского района на вазовской "шестерке" на высокой скорости не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и сбила там девушку-подростка, причинив ей тяжкий вред здоровью.

"Тобольский районный суд вынес приговор 32-летней Ирине Никифоровой. По совокупности совершенных преступлений суд на 3 года отправил ее в колонию-поселение и на 2 с половиной года лишил водительского удостоверения. Суд также взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 345 тыс. рублей морального вреда. Гражданка обжаловала приговор в Тюменском областном суде, но там не нашли оснований для его отмены и смягчения наказания", - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В уголовном деле отмечается, что подсудимая ранее привлекалась к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах, а при совершении ДТП скрылась с места происшествия, но была вскоре найдена и задержана инспекторами ГИБДД.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и просила о рассмотрении своего дела без исследования доказательств, отметили в пресс-службе суда.