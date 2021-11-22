Очередное смертельное ДТП произошло на тобольской трассе

29-летняя водитель Nissan Almera Classic погибла при столкновении с Volkswagen Tiguan на федеральной трассе в Тобольском районе.

ДТП произошло в воскресенье около 18:33 на 212 километре автодороги "Тюмень – Ханты-Мансийск" Тобольского района. Женщина на автомобиле выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Volkswagen , под управлением 44-летнего водителя. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, у второго водителя ушиб грудной клетки.

Оба водителя жители Тобольска. По факту ДТП обстоятельства выясняются, сообщили в Тобольской госавтоинспекции.