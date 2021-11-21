Пешехода разорвало от удара автомобиля в Нижнетавдинском районе

Вечером 20 ноября автомобиль "Лада" на 66-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда сбил пожилую женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

В ГИБДД сообщили, что трагедия случилась в седьмом часу вечера. 80-летняя бабушка шла из деревни Сосновка в деревню Крысова и решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. "Удар был такой силы, что пенсионерку разорвало, она скончалась на месте ДТП", - отметили в Госавтоинспекции.

Отмечается, что 40-летний водитель "Лады" был трезв. Он пояснил, что было темно, пешеход неожиданно шагнул с обочины дороги. В этом году водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО. В этот раз он не был вписан в имеющийся полис.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в них погибли 3 человека, 9 человек ранены, в том числе трое детей.