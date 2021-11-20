В Тюменской области обучают тренеров-наставников по долговременному уходу за инвалидами и пожилыми людьми

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации организует обучение тренеров-наставников по долговременному уходу, которые будут работать в комплексных центрах социального обслуживания населения и домах-интернатах Тюменской области.

В ноябре дистанционный образовательный курс "Эксперт по геронтологическому уходу" прошли 20 человек, столько же специалистов обучены в прошлом году. За три месяца специалисты изучили курсы о здоровье, психологии и физиологии пожилого человека, о правилах коммуникации и особенностях ухода, об эффективных приемах долговременного ухода и использовании специального оборудования и средств малой реабилитации.

"Социальный работник должен не просто ухаживать за человеком, а взаимодействовать с ним, понимать и видеть его индивидуальные особенности и потребности, объясняя свои действия и создавая комфортную и безопасную обстановку", - отметили в департаменте соцразвития Тюменской области.

Обучение организовано в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, занятия ведут преподаватели тюменских медуниверситета и медколледжа, а также эксперты Центра геронтологического ухода из Германии.

В департаменте соцразвития напомнили, что в Тюменской области с 2020 года работает единый телефон 8-800-550-27-27. Позвонив по нему, родные пожилых людей и инвалидов могут проконсультироваться по вопросам организации ухода, получить информацию о возможности пройти курс обучения. Сюда же могут позвонить и неравнодушные граждане с сообщением о людях, нуждающихся в уходе.