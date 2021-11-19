Тюменские суды за пьянство за рулем отправили двух водителей в колонию-поселение

Бердюжский районный суд за управление автомобилем в состоянии опьянения по ч.2 ст. 264.1 УК РФ приговорил Михаила М. к четырем месяцам колонии-поселения и лишил его прав на управление автомобилем на три года. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление, при этом по предыдущему приговору дополнительное наказание не успел отбыть.

Тюменцу повезло меньше. Установлено, что Сергей Л. уже подвергался административному наказанию и имел судимость, в очередной раз пьяным за руль он остановлен был в апреле этого года. Ленинский районный суд, исследовав все доказательства, путем частичного сложения наказаний отправил мужчину на 1 год и 21 день в колонию-поселение с лишением водительских прав на срок 2 года 11 месяцев. Была подана апелляция, которую вышестоящая инстанция оставила без удовлетворения, приговор - без изменения, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.