Таксист в Тюмени сбил маму с ребенком на пешеходном переходе

12:25 19 ноября 2021
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Фото - ГИБДД по Тюменской области

48-летний таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Тюмени. ДТП произошло сегодня утром на придомовой территории дома № 199 по улице Интернациональной, когда тюменка вела своего 6-летнего сына в детский сад.

Женщина с ребенком переходили улицу  по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель не смог вовремя остановить автомобиль  и сбил пешеходов. Предварительно, 23-летняя мама и мальчик получили ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ГИБДД отмечают, что в прошлом году этот же таксист привлекался к ответственности за то, что не пропустил пешехода на "зебре". Теперь ситуация закончилась наездом на людей.

В этом году в Тюменской области произошло 459 ДТП с участием пешеходов, в них погибли 40 человек, 462 человека ранены.

ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам. Заранее предпринимать меры безопасности и тормозить, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов. 

Теги: ДТП , пешеходы , такси
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