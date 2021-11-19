Таксист в Тюмени сбил маму с ребенком на пешеходном переходе

Фото - ГИБДД по Тюменской области

48-летний таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Тюмени. ДТП произошло сегодня утром на придомовой территории дома № 199 по улице Интернациональной, когда тюменка вела своего 6-летнего сына в детский сад.

Женщина с ребенком переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель не смог вовремя остановить автомобиль и сбил пешеходов. Предварительно, 23-летняя мама и мальчик получили ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ГИБДД отмечают, что в прошлом году этот же таксист привлекался к ответственности за то, что не пропустил пешехода на "зебре". Теперь ситуация закончилась наездом на людей.

В этом году в Тюменской области произошло 459 ДТП с участием пешеходов, в них погибли 40 человек, 462 человека ранены.

ГИБДД призывает автомобилистов быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам. Заранее предпринимать меры безопасности и тормозить, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.