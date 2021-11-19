Пьяная начинающая автоледи врезалась в столб в пригороде Тюмени

Нетрезвая жительница Тюменского района совершила пьяное ДТП и попала в больницу.
ДТП произошло во втором часу ночи: на подъезде к поселку Богандинский в опору ЛЭП въехала "Лада". За рулем автомобиля находилась 24-летняя водитель, ее стаж за рулем менее года.
"Предварительно, девушка получила травмы лопатки, ноги и другие повреждения. Показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснила, что употребляла спиртное с подругами, а потом поехала домой за вещами", - сообщили в ГИБДД.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru