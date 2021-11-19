Тюменский суд начал рассмотрение дела о посредничестве во взятках экс-главе ГИБДД

17:54 18 ноября 2021
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В Ленинском районном суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Низомжона Турсунова. Подсудимый обвиняется в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Дело рассматривается в порядке главы 40.1 УПК РФ. Турсунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена подсудимому на 6 месяцев, по 28 апреля 2021 года.


Следующее судебное заседание назначено на 7 декабря 2021 года.

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