Жителя Увата за вырубку двух кедров наказали условным сроком и штрафом

Уватский суд приговорил местного жителя к девяти месяцам лишения свободы условно и взыскал с него в бюджет района более 142 000 рублей возмещения ущерба, причиненного лесному фонду РФ за вырубку двух кедров.

"Приговором Уватского районного суда Андрей Иванов признан виновным в незаконной вырубке лесных насаждений, в крупном размере (п. г ч. 2 ст. 260 УК РФ). 58-летний местный житель 2 августа срубил два кедра, чтобы собрать с них шишки. Своими действиями Иванов причинил лесному фонду РФ ущерб в крупном размере", - сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.