В Тюмени в полдень зажгут свечи в память о жертвах ДТП

Волонтеры со свечами и табличками с именами погибших в этом году в ДТП детей на дорогах Тюменской области появятся в четверг в полдень у областной думы в Тюмени. Там же установят искореженный в аварии автомобиль. Акция посвящена Дню памяти жертв ДТП.

В этом году в Тюменской области произошло 2132 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 150 человек, 2932 человека ранены. Среди погибших 10 детей.

"Тюменцы смогут зажечь свою свечу в память родных и близких, погибших в ДТП. Инсталляцию увидят проезжающие мимо автомобилисты и пассажиры общественного транспорта, автобусы будут приостанавливаться напротив инсталляции на 5 секунд", - сообщили в ГИБДД.

По окончании акции волонтеры выпустят в небо белые шары.