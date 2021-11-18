В Тюмени в полдень зажгут свечи в память о жертвах ДТП

16:35 17 ноября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Волонтеры со свечами и табличками с именами погибших в этом году в ДТП детей на дорогах Тюменской области появятся в четверг в полдень у областной думы в Тюмени. Там же установят искореженный в аварии автомобиль. Акция посвящена Дню памяти жертв ДТП.

 В этом году в Тюменской области произошло 2132 дорожно-транспортных происшествия, в них погибли 150 человек, 2932 человека ранены. Среди погибших 10 детей. 

"Тюменцы смогут зажечь свою свечу в память родных и близких, погибших в ДТП.  Инсталляцию увидят проезжающие мимо автомобилисты и  пассажиры общественного транспорта, автобусы будут приостанавливаться напротив инсталляции на 5 секунд",  - сообщили в ГИБДД.

 По окончании акции волонтеры выпустят в небо белые шары. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2021