В Тюмени будут судить мошенника из Первоуральска за обещание урегулировать вопросы с судом

Житель Свердловской области, узнав о задержании и привлечении к уголовной ответственности супруга своей знакомой по обвинению в выводе финансов за рубеж, предложил разрешить вопрос судом за 4 млн рублей. Передача денег должна была состояться на территории Тюменской области, но мужчина оказался за решеткой.

По версии следствия, намерений и реальной возможности выполнить обещанное обвиняемый не имел, а завладеть деньгами не смог: женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, его задержали при передаче денег. Преступная деятельность пресечена в ходе совместной работы следователей СУСК по Тюменской области и сотрудников регионального Управления ФСБ России.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Первоуральска Свердловской области 1964 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминированном ему преступном деянии и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Сейчас он под арестом. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.