Владелица хаски выплатит 50 тысяч рублей семьям покусанных собакой мальчиков

В июле собака женщины покусала игравших на улице в Голышманово мальчиков 7 и 11 лет. В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем прокуратура направила в суд соответствующие иски.
Голышмановский районный суд решил взыскать с жительницы поселка Голышманово 50 тыс. рублей в пользу пострадавших от в счет возмещения морального вреда, сообщили в прокуратуре.
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