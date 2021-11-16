Владелица хаски выплатит 50 тысяч рублей семьям покусанных собакой мальчиков

В июле собака женщины покусала игравших на улице в Голышманово мальчиков 7 и 11 лет. В сентябре матери пострадавших обратились в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред, в связи с чем прокуратура направила в суд соответствующие иски.

Голышмановский районный суд решил взыскать с жительницы поселка Голышманово 50 тыс. рублей в пользу пострадавших от в счет возмещения морального вреда, сообщили в прокуратуре.