Семейную пару в Тюменской области могут лишить родительских прав на 9 детей

В Исетском районном суде сегодня рассмотрят гражданское дело по лишению родительских прав семейной пары в отношении девяти малолетних детей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.

С иском в суд обратилось Межрайонное управление социальной защиты населения департамента соцразвития Тюменской области. 33-летняя Виктория и ее 40-летний супруг Сергей неоднократно привлекались к административной ответственности за то, что в течение длительного времени без уважительных причин уклонялись от выполнения родительских обязанностей в отношении малолетних детей. В иске также указано, что в доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети оставлены без надзора.

Самый младший ребенок родился в 2021 году, но из больницы до сих пор не передан в семью, так как имеет ряд заболеваний, ему необходим особенный уход и условия.