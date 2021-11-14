Отец и сын погибли в машине, которая ушла под лёд в Уватско

Утром на 495-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области в кювет с водой опрокинулся автомобиль "Киа Рио". Машина сразу ушла под лед в канаву. Чтобы помочь людям, остановились несколько машин. Водители и пассажиры ныряли в ледяную воду и пытались спасти пострадавших в ДТП.

Одними из первых остановились жители Сургута Александр Гаус и Константин Малюк, которые ехали на минивене "Фольксваген" из пос.Демьянский в Сургут. Константин Малюк рассказал, что неожиданно они с напарником увидели, что впереди, метрах в трехстах на дороге "закрутило" красный автомобиль и он "улетел" в кювет покрытый льдом: "Мы остановились, Александр стал нырять под лед, чтобы достать пострадавших, я звонил в службу спасения и перекрыл движение, чтобы остановить спецтехнику, чтобы вытащить машину из канавы. Девочка из машины смогла выбраться сама, женщину вытащил Александр. Там еще оставались люди, но не было технической возможности их достать. На наших глазах водитель "КамАЗа" нырял под лед, чтобы вытащить мальчика, но не получилось".



Автомобиль с помощью большегруза вытащили из кювета примерно через 15 минут, мужчину и мальчика, находившихся в салоне, пытались реанимировать, но спасти их не удалось.

Предварительно, в автомобиле "Киа Рио" ехала семья из поселка Коммунар Исетского района. За рулем находилась 30-летняя девушка, в салоне в качестве пассажиров ехали ее 14-летняя дочь, муж 44-х лет и сын, которому 6 ноября исполнилось 9 лет. Мальчик и мужчина погибли. Девочка и ее мама доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД под руководством начальника отдела ГИБДД по Уватского района Дмитрия Поспелова.